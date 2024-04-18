Появились подробности ДТП с перевернувшейся легковушкой в Рязани

Авария случилась в среду, 17 апреля, примерно в 18:20, на Московском шоссе, напротив дома № 29. Столкнулись Renault Kangoo под управлением 19-летнего рязанца и Lada Granta под управлением 27-летнего местного жителя.