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Появились подробности ДТП с перевернувшейся легковушкой в Рязани
Авария случилась в среду, 17 апреля, примерно в 18:20, на Московском шоссе, напротив дома № 29. Столкнулись Renault Kangoo под управлением 19-летнего рязанца и Lada Granta под управлением 27-летнего местного жителя.

Появились подробности ДТП с перевернувшейся легковушкой в Рязани. Их опубликовали на сайте регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 17 апреля, примерно в 18:20, на Московском шоссе, напротив дома № 29. Столкнулись Renault Kangoo под управлением 19-летнего рязанца и Lada Granta под управлением 27-летнего местного жителя.

В результате пострадал водитель отечественной легковушки.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.