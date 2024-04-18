Полиция прокомментировала задержание наркомана у школы в Рязани

На место выезжали сотрудники полиции, установили и опросили участников конфликта.

Полиция прокомментировала задержание наркомана у школы в Рязани. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве сообщили, что в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем и пешеходом. На место выезжали сотрудники полиции, установили и опросили участников конфликта.

Проводится проверка.

Ранее рязанцы сообщили. что поймали наркомана у школы № 63.