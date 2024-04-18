Полицейские задержали пьяного водителя в Ряжске

Рязанца отстранили от управления ТС и составили на него протокол.

Полицейские задержали пьяного водителя в Ряжске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Отмечается, что на улице Лермонтова экипаж ДПС остановил автомобиль «Фольксваген Пассат» за то, что тот не уступил дорогу пешеходу.

При проверке документов у водителя, инспектор почувствовал резкий запах алкоголя.

При медосвидетельствовании прибор показал 1,022 мг/л.

Рязанца отстранили от управления ТС и составили на него протокол.