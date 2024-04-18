Песков заявил, что в России нет высоких показателей в вопросе домашнего насилия

В том числе с участием бойцов СВО.

Песков заявил, что в России нет высоких показателей в вопросе домашнего насилия. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на ответ пресс-секретаря президента России журналистам.

Представители СМИ поинтересовались, нет ли в Кремле статистики о возможном скачке домашнего насилия, в том числе с участниками СВО.

Дмитрий Песков отметил, что недавно Владимир Путин принимал участие в расширенном заседании коллегии МВД.

«И среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали», — сказал пресс-секретарь.