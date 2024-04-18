ПАСЕ приняла резолюцию с призывами к «деколонизации» России
Информация опубликована на сайте ведомства.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывами к якобы необходимой «деколонизации» России. Информация опубликована на сайте ведомства.
«Ассамблея заявляет о необходимости действий стран Евросоюза в поддержку политических заключенных и гражданского общества в России, а также о том, что деколонизация РФ является необходимым условием установления демократии», — отмечается в резолюции.
Помимо этого, ПАСЕ выступила за создание Контактной платформы для диалога с «российскими демократическими силами».