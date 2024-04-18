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Над российскими регионами за ночь сбили 20 БПЛА и 19 реактивных снарядов
Об этом сообщает минобороны России.

Над российскими регионами за ночь сбили 20 БПЛА и 19 реактивных ракет. Об этом сообщает минобороны России.

Отмечается, что над Белгородской областью перехватили две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.

По данным ведомства, ранены два белгородца.

Кроме того, три украинских беспилотника уничтожены над Ростовской областью, а над Воронежской средства ПВО сбили один летательный аппарат и три воздушных шара.