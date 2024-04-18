На Сахалине мужчина прыгнул с окна четвертого этажа и выжил

Его поймали спасатели.

На Сахалине мужчина прыгнул с окна четвертого этажа и выжил. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил сайт АСТВ.ru.

Инцидент произошел в Холмске. Там местный житель повис на раме снаружи дома. Его заметили прохожие и вызвали экстренные службы.

Спасатели растянули над землей тент. Молодой человек спрыгнул, но промахнулся. Он сильно ударился о козырек подъезда, а затем упал на страховочное полотно.

Пострадавшего с травмами госпитализировали. Предположительно, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения.