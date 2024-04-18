Минобороны: за сутки ВСУ потеряли до 940 человек

Также ВС РФ уничтожили пункт оперативного командования ВСУ «Север», две пусковые установки С-300 и склады боеприпасов.

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 940 человек. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Отмечается, что на донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, на авдеевском улучшено тактическое положение, на южно-донецком были заняты более выгодные рубежи.

Также ВС РФ уничтожили пункт оперативного командования ВСУ «Север», две пусковые установки С-300 и склады боеприпасов.

За сутки средствами ПВО был сбит 251 украинский дрон, две ракеты «Точка-У» и 33 снаряда РСЗО Vampire.