МегаФон улучшил параметры сети в загруженных локациях Рязани

Инженеры оператора построили базовые станции в Дашково-Песочне, Горроще и Дядькове. Новое оборудование позволило увеличить емкость сети и повысить скорость передачи данных в смартфонах рязанцев до 150 Мбит/с.

Базовые станции работают в средне- и высокочастотном диапазонах. Благодаря этому объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия на всей территории районов.

Также они помогают снять часть нагрузки с уже работающего телеком-оборудования. Инженеры учли особенности планировки новых жилых комплексов и существующей застройки, и выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным на всех этажах высоких зданий и в частных домах.

Кроме того, улучшение качества связи смогу оценить и рязанские водители, двигающиеся по улице Большой, Касимовском и Муромском шоссе. На данных участках в весенне-летний период нагрузка на сеть возрастает на 20-30%. Связано это с сезонной миграцией местных жителей на дачи и отдых на берегу Оки.

«Столица нашего региона стабильно развивается. Естественно, нагрузка на базовые станции, особенно в популярных локациях, постоянно возрастает. Например, интернет-трафик в Рязани установил новый рекорд в 2024 году и превысил показатели 2023 года на 60%! Поэтому мы строим новые базовые станции в LTE-диапазоне, что позволяет повысить надежность мобильных услуг и ускорить передачу данных», — рассказала директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Качество связи стало лучше в областных поселках Каргашино, Кустаревка, Пичкиряево, Сотницыно, Салтыково, Рожково и Устье, и деревне Колдамышево Сасовского района, в городе Михайлов, поселках Голдино, Заря, Красное, рабочем поселке Октябрьский и деревне Иваньково Михайловского района.