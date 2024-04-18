«Мармакс»: почти половина региональных инвесторов покупают новостройки бизнес-класса по 100% оплате

Несмотря на переменчивые экономические реалии, недвижимость остается одним из самых популярных инструментов для сохранения и преумножения капитала. При этом в регионах спрос демонстрирует высокие показатели в силу более интересных программ кредитования.

По данным девелоперской компании «Мармакс», если ранее на ипотечные сделки в бизнес-классе приходилось почти 90%, то сейчас распределение находится на уровне 50/50.

При выборе недвижимости для инвестиций на первом месте традиционно остаются локация и транспортная доступность, а следующими критериями становятся качественные характеристики жилого комплекса, репутация застройщика, наличие и продуманность инфраструктурного наполнения.

Среди планировочных решений инвесторы чаще всего выбирают компактные лоты, но с максимально функциональным и эргономичным пространством.

Площадь однокомнатных квартир в среднем достигает 40 кв. м, двухкомнатных — 70 кв. м.

«Предпочтения клиентов при выборе стадии строительной готовности объяснимы — входить в проект необходимо с перспективой роста цены. Такие клиенты приобретают недвижимость на старте продаж, чтобы зафиксировать самую привлекательную стоимость, либо за 1 год до ввода комплекса в эксплуатацию. Интересно, что наиболее популярными целями для инвестиций остается последующая перепродажа, а также сохранение или преумножение капитала — аренда в данном формате пользуется наименьшей востребованностью», — отмечает генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.

При выборе жилого комплекса для инвестиций эксперты советуют обращать внимание на центральные, а также перспективные и активно развивающиеся локации, а еще надежность застройщика.

Перед принятием решения важно проанализировать изменение цены в предыдущих проектах девелопера.

Важно помнить, что в современных реалиях предоставляется большое количество выгодных программ рассрочки, которые позволяют приобрести объекты недвижимости на привлекательных и комфортных условиях.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.