Каждый второй россиянин назвал себя скорее счастливым

Не ощущают себя таковыми 14% граждан.

Каждый второй россиянин назвал себя скорее счастливым. Результаты опроса в четверг, 18 апреля, опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С января 2022 года доля в той или иной степени счастливых россиян варьировала в диапазоне 80-85%. В ходе последнего замера показатель составил 84%: в марте 2024 года почти каждый второй россиянин ответил, что чувствует себя скорее счастливым (48%), еще 36% — абсолютно счастливым. Не ощущают себя таковыми 14%.

Максимум абсолютного счастья в российском обществе пришелся на конец 2017 года, минимум — на эпоху перестройки. Резкого спада показателя после этого периода эксперты не наблюдали даже во времена кризисов.

На сегодняшний день россияне одинаково счастливы вне зависимости от возраста, уровня образования и места проживания. Хотя материальное положение и не входит в топ-5 составляющих счастья, именно «богатые» чувствуют себя счастливее других — 95%.