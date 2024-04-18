Игроки КХЛ провели мастер-класс для воспитанников спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ»

В среду, 17 апреля, для юных хоккеистов спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» провели необычную тренировку. В ней приняли участие действующие игроки Континентальной хоккейной лиги Виктор Балдаев и Владислав Ефремов.

Оба хоккеиста являются воспитанниками тренера спортивной школы Вадима Мусатова.

Виктор Балдаев — игрок Хабаровского «Амура», в составе юношеской и молодежной сборной России принимал участие в многочисленных международных турнирах, а также в трех суперсериях с молодежной командой Канады.

Владислав Ефремов — игрок команды «Салават Юлаев» (г. Уфа), чемпион Универсиады, бронзовый призер КХЛ (в составе команды «Динамо-Москва), чемпион ВХЛ (в составе команды Динамо-Балашиха), бронзовый призер МХЛ (в составе команды Динамо-Балашиха).

Спортсмены продемонстрировали юным хоккеистам свое мастерство, показали, как правильнее выполнять упражнения, ответили на интересующие вопросы, а также раздали автографы всем желающим.