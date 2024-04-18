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ФАС рекомендовала производителям не повышать цены на яйца перед Пасхой
Нарушителям грозят меры антимонопольного реагирования.

ФАС рекомендовала производителям не повышать цены на яйца перед Пасхой.

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила пресс-служба органа.

Служба напомнила участникам рынка и торговым сетям о запрете на необоснованное подорожание этой продукции.

Специалисты проводят мониторинг цен, себестоимости и рентабельности продаж куриных яиц. В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение цен.

С приближением праздника Пасхи спрос среди потребителей возрастает. Федеральная антимонопольная служба призывает сдерживать цены на эту категорию социально значимого продукта.

При выявлении признаков нарушений требований антимонопольного законодательства служба примет соответствующие меры.