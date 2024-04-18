Делегация Рязанской области посетила «Кантонскую ярмарку» в Китае. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В последний день бизнес-миссии участники во главе с губернатором Павлом Малковым осмотрели выставку в Гуанчжоу. На ней также выставлена продукция предприятий Рязанской области. В основном продемонстрированы портативные зарядные электростанции, современные системы и приборы технического контроля различного направления.
Посетители экспозиции могли ознакомиться с возможностями сотрудничества, поставок товаров, получить информацию об инвестиционном потенциале и преференциях региона, перспективных направлениях развития экономики.
Глава области встретился с генеральным консулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым для обсуждения взаимодействия с КНР в образовательной и культурной сферах.
«Возвращаемся домой и готовимся принимать в гости коллег из Китая», заключил Павел Малков.
Кантонская ярмарка является самой крупной торговой выставкой в Китае. На ней в целом экспонируются около 150 тысяч видов товаров.