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Делегация Рязанской области посетила «Кантонскую ярмарку» в Китае
Регион представил свою продукцию на площадке.

Делегация Рязанской области посетила «Кантонскую ярмарку» в Китае. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В последний день бизнес-миссии участники во главе с губернатором Павлом Малковым осмотрели выставку в Гуанчжоу. На ней также выставлена продукция предприятий Рязанской области. В основном продемонстрированы портативные зарядные электростанции, современные системы и приборы технического контроля различного направления.

Посетители экспозиции могли ознакомиться с возможностями сотрудничества, поставок товаров, получить информацию об инвестиционном потенциале и преференциях региона, перспективных направлениях развития экономики.

Глава области встретился с генеральным консулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым для обсуждения взаимодействия с КНР в образовательной и культурной сферах.

«Возвращаемся домой и готовимся принимать в гости коллег из Китая», заключил Павел Малков.

Кантонская ярмарка является самой крупной торговой выставкой в Китае. На ней в целом экспонируются около 150 тысяч видов товаров.