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Business Insider: российские ВС скоро смогут полностью обрушить фронт ВСУ
«Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта», — поделился своим мнением аналитик Брайден Сперлинг.

Издание Business Insider сообщило, что российские ВС скоро смогут полностью обрушить фронт вооруженных сил Украины.

«Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта», — поделился своим мнением аналитик Брайден Сперлинг.

В материале уточняется, что российская армия во много раз превосходит украинскую по огневой мощи, очевиден острый дефицит систем ПВО, а западные партнеры не спешат оказывать помощь. Авторы публикации резюмировали, что некоторые участки линии боевого соприкосновения могут вот-вот рухнуть.