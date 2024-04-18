А что в кино? «Сто лет тому вперед», «Паутина страха» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Сто лет тому вперед» — фантастический фильм российского режиссера Александра Андрющенко по мотивам одноименной повести Кира Булычева.
«Паутина страха» — французский фильм ужасов для арахнофобов.
«Ти-Рекс. Король динозавров» — китайский мультфильм о маленьком динозавре, который должен преодолеть все препятствия и стать сильным, чтобы занять место короля Зеленой долины.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».