Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
16°
Сбт, 20
12°
Вск, 21
16°
ЦБ USD 94.09 -0.23 19/04
ЦБ EUR 100.53 0.25 19/04
Нал. USD 94.50 / 95.00 18/04 18:30
Нал. EUR 95.00 / 95.10 18/04 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
2 560
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
22 955
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
32 394
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
35 600
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
А что в кино? «Сто лет тому вперед», «Паутина страха» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Сто лет тому вперед» — фантастический фильм российского режиссера Александра Андрющенко по мотивам одноименной повести Кира Булычева.

«Паутина страха» — французский фильм ужасов для арахнофобов.

«Ти-Рекс. Король динозавров» — китайский мультфильм о маленьком динозавре, который должен преодолеть все препятствия и стать сильным, чтобы занять место короля Зеленой долины.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».