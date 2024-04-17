Жителей Рязани осудили за коррупционные преступления

Суд назначил обвиняемым наказание.

Жителей Рязани осудили за коррупционные преступления. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил Telegram-канал регионального следкома.

В отношении жителя областного центра 1983 года рождения и гражданина Армении 1980 года рождения вынесены приговоры. Они признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору посредничества во взяточничестве и мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (п. «а» ч. 3 ст. 291.1, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в марте 2023 года обвиняемые получили от знакомого 100 тысяч рублей для последующей передачи через адвоката в качестве взятки полицейским за возвращение гражданину его транспортного средства, признанного вещественным доказательством по уголовному делу. 40 тысяч рублей нарушители втайне планировали оставить себе.

Виновным назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 250 тысяч рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.

Адвокат также был признан виновным в мошенничестве, ему назначен судебный штраф.