Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
11°
Чтв, 18
Птн, 19
19°
ЦБ USD 94.07 0.48 17/04
ЦБ EUR 99.93 0.14 17/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
1 687
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
22 125
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
24 990
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
28 127
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Жителей Рязани осудили за коррупционные преступления
Суд назначил обвиняемым наказание.

Жителей Рязани осудили за коррупционные преступления. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил Telegram-канал регионального следкома.

В отношении жителя областного центра 1983 года рождения и гражданина Армении 1980 года рождения вынесены приговоры. Они признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору посредничества во взяточничестве и мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (п. «а» ч. 3 ст. 291.1, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в марте 2023 года обвиняемые получили от знакомого 100 тысяч рублей для последующей передачи через адвоката в качестве взятки полицейским за возвращение гражданину его транспортного средства, признанного вещественным доказательством по уголовному делу. 40 тысяч рублей нарушители втайне планировали оставить себе.

Виновным назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 250 тысяч рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.

Адвокат также был признан виновным в мошенничестве, ему назначен судебный штраф.