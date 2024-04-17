ВСУ начали запускать на территории РФ метеозонды со взрывчаткой

Один из них сбили в Липецкой области. Он нес килограмм тротила и упал в лесу у деревни Новая Слободка.

ВСУ начали запускать на территории РФ метеозонды со взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. Один из них сбили в Липецкой области. Он нес килограмм тротила и упал в лесу у деревни Новая Слободка.

Отмечается, что минимум один аппарат уничтожили в Курской области. На некоторых шарах были закреплены 81-мм мины, на других — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла за дрон.

Впервые такой метеозонд сбили в марте.