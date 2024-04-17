В Скопинском районе местные жители тушили поля тряпками и лопатами

Возгорание случилось в селе Секирино.

В Скопинском районе загорелись поля. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Скопине».

Возгорание случилось в селе Секирино.

«Вызвали „пожарку“, но она не проехала — нет дорог. Тушили сами люди, огромное спасибо всем, кто пришел и приехал на помощь, иначе перекинулось бы на жилые дома. Площадь огня была очень большая. Тушили с 7 вечера до 11», — уточняется в публикации. Как рассказала пользовательница, местным жителям пришлось использовать для тушения разные средства: лопаты, сырые тряпки, тяпки.