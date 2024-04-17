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В Санкт-Петербурге в лагере массово отравились дети

В Санкт-Петербурге массово отравились дети в лагере «Солнечный». Об этом сообщила «Фонтанка».

В поселке Молодежное госпитализировали 22 детей с симптомами кишечной инфекции. Врачи предположили, что причиной заболевания стал норовирус. В лагере были размещены дети из Белгородской области.

«Вызовы в скорую поступали с 13 по 16 апреля. Причиной недомогания, предварительно, посчитали норовирус», — передает «Фонтанка» слова источника из медицинских кругов. Отмечается, что диагноз подтвержден у пятерых детей, на данный момент они чувствуют себя хорошо.

Роспотребнадзор начал проверку пищеблока лагеря, взяв пробы пищи. По предварительной информации, источник инфекции не обнаружили. Также учитывается, что дети питались вне территории.