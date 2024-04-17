В Ряжске мопедиста арестовали на десять суток за пьяное вождение

Мужчину остановили 11 апреля. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мопед, которым управлял 31-летний водитель. У него не было права управления, а также от него исходил запах алкоголя.

В Ряжске мопедиста арестовали на десять суток за пьяное вождение. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Мужчину остановили 11 апреля. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мопед, которым управлял 31-летний водитель. У него не было права управления, а также от него исходил запах алкоголя.

Ряжца отстранили от вождения. Ему предложили пройти освидетельствование. Прибор показал 0,750 мг/л. С результатами водитель согласился.

На мужчину завели административный протокол. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, а его мопед помещен на специализированную стоянку.