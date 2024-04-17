В Рязанской области загорелся склад Wildberries

Сообщение о пожаре появилось в среду, 17 апреля.

В Рязанской области загорелся склад Wildberries. Об этом сообщил Telegram-канал «Атипичная Рязань-2».

Сообщение о пожаре появилось в среду, 17 апреля. По данным регионального ГУ МЧС, на территории горел мусор.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Wildberries. По информации компании, возгорание произошло на территории второй очереди строительства складского комплекса. Пострадавших нет. «Работы на территории ведутся в штатном режиме», — уточнили в корпорации.