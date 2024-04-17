В Рязанской области пройдут рейды по автомобилям с подложными номерами

Мероприятия состоятся в среду, 17 апреля.

В Рязани полицейские проведут рейды по автомобилям с подложными номерами. Об этом сообщило региональное УМВД.

Мероприятия пройдут в среду, 17 апреля. Они направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилями с подложными государственными регистрационными знаками, а также незарегистрированными машинами.

При обнаружении нарушений водителям грозит административная ответственность.