В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Полиция начала проверку.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на сасовскую Госавтоинспекцию.

Авария случилась 15 апреля примерно в 20:37 в Ермишинском районе. По предварительной информации, 72-летний житель деревни Узково за рулем автомобиля Нyundai Сreta не справился с управление, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Пенсионер скончался в машине скорой помощи по пути в Сасовский ММЦ. Предположительно причиной ДТП мог стать сердечный приступ.

По данному факту полиция начала проверку.