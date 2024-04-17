В Рязанской области двое мужчин украли ружье и боеприпасы из дома знакомого

Преступников задержали в Касимовском районе. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области трое мужчин украли ружье и боеприпасы из дома знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в полицию обратился 37-летний житель села Былино в Клепиковском районе и сообщил, что, вернувшись с заработков обнаружил на окне дома следы взлома. Выяснилось, что, забравшись в дом и взломав установленный в жилище сейф, из дома похитили зарегистрированное оружие — карабин, гладкоствольное двуствольное ружье, травматический пистолет, боеприпасы, дополнительный приклад и блок двух гладких стволов.

Сотрудники УУР опросили местных жителей и узнали, что недавно вечером двое приятелей устроили застолье и со стороны дома одного из них слышались выстрелы. А на утро эти жители деревни скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Позже полицейские выяснили, что после этого 59-летний местный житель приобрел с рук похищенный карабин и 13 патронов к нему. Ружье изъяли.

По предварительной информации, кражу совершили двое ранее судимых приятелей. Они знали, что в доме 37-летнего жителя села Былино хранится оружие. Разбив окно, мужчины забрались в дом и взломали сейф, где хранилось оружие и боеприпасы.

Совместно с сотрудниками регионального УФСБ трех местных жителей, причастных к краже, задержали. Двоих из них были задержаны в Касимовском районе. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.