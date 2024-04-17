В Рязанской области 18 апреля ожидается гроза и до +23 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в четверг, 18 апреля, ожидается гроза и до +23 градусов. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

В области будет облачная погода. Ночью ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер северной четверти, 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 м/c.

Температура воздуха по региону ночью +4, +9, днем +13, +18 градусов. Местами — до +23.