В Рязани уровень воды в Оке понизился на 22 сантиметра

По данным Рязанского Гидрометцентра, показатель составляет 475 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В Рязани уровень воды в Оке понизился на 22 сантиметра. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

По данным Рязанского Гидрометцентра, показатель составляет 475 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке понизился на 25 сантиметра и составляет 586 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 11 сантиметров. Показатель составляет 650 сантиметров.

В Мокше у Кадома уровень воды понизился на сантиметр и составляет 616 сантиметров.

От воды освободились 98 приусадебных участка в Рязанском районе и участок дороги у населенного пункта Старо-Рязанские Дворики Спасского района. Подтоплены шесть низководных мостов, шесть участков автодорог и 250 приусадебных участков.