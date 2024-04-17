В Рязани прошел рейд по несанкционированной торговле

Отмечается, что в первых числах апреля уже было составлено 150 протоколов за торговлю вне установленных мест. Рейдовые мероприятия продолжаются.

В Рязани прошел рейд по несанкционированной торговле. Об этом сообщает сайт мэрии.

В среду, 17 апреля, сотрудники управления проверяли продавцов искусственных цветов на улице Новоселов.

«В случае установления факта административного правонарушения, применяются меры административного воздействия — изъятие товара или составление протокола. Согласно закону Рязанской области „Об административных правонарушениях“ после составления протокола торговцу выписывается предупреждение или накладывается штраф», — рассказала консультант административно-технической инспекции Ирина Кульбацкая.

Отмечается, что в первых числах апреля уже было составлено 150 протоколов за торговлю вне установленных мест. Рейдовые мероприятия продолжаются.