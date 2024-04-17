В Рязань приехали 62 ребенка из Белгорода

Уточняется, что их разместили на базе центра «Гелиос».

16 апреля в Рязань приехали 62 ребенка и шесть сопровождающих из Белгорода. Об этом в среду, 17 апреля, на комитета по соцвопросам сообщила заммэра Лариса Крохалева.

Как отметила Крохалева, всех приезжих разместили в Солотче на базе центра «Гелиос».

"61 ребенок — учащиеся 1-6 класса, еще один — дошкольник. Учиться они будут в школе № 32 в Солотче. Для этого сформируют отдельные классы или, если это невозможно, ученики будут вливаться в существующие", — сообщила заммэра.

Напомним, 16 апреля рязанцы сообщили о том, что въезд на вокзал Рязань-2 перекрыли экипажи ДПС.