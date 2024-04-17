В России программу льготной газификации расширили на садоводческие товарищества
Постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В России программу льготной газификации расширили на садоводческие товарищества. Об этом пишет ТАСС.
Постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе указано, что владельцы участков в СНТ смогут стать участниками программы социальной газификации.
Отмечается, что газ бесплатно доведут до границ земельных участков, но решение о должно быть принято на общем собрании членов СНТ.