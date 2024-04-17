В России предложили ставить мигрантов на воинский учет при получении паспорта

Инициативу высказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

В России предложили ставить мигрантов на воинский учет при получении паспорта. Инициативу высказал глава СПЧ Валерий Фадеев на пресс-конференции «Проблемы миграционной политики», пишет URA.ru.

Фадеев сказал, что у российских граждан есть не только права, но и обязанности.

Ранее Минцифры заявило о разработке законопроекта, по которому иностранцы будут обязаны сдавать биометрию для покупки российских сим-карт.