В России могут ввести отдельную категорию прав для электросамокатов

80% ситуаций решатся, когда у водителей будут атрибуты ответственности.

В России могут ввести отдельную категорию прав для электросамокатов. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на члена общественного совета УМВД Петра Шкуматова.

По его словам, этим транспортным средствам не нужна страховка и водительское удостоверение. 80% ситуаций решатся, когда у водителей будут атрибуты ответственности.

Шкуматов предложил ввести отдельную категорию — С, чтобы ее можно было получить с 14 лет, а также обязать оформлять страховку.