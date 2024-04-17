В Омске неизвестный взорвал отделение банка

Возбуждено уголовное дело.

В Омске неизвестный взорвал отделение банка. Об этом в среду, 17 апреля, сообщили « Известия » со ссылкой на местное УМВД.

В Сбербанке на улице Краснознаменной мужчина в маске установил взрывное устройство в банкомат. В нем находились 1,5 миллиона рублей, деньги не были повреждены. По данным полиции, люди не пострадали. В офисе выбило стекла, основной ущерб причинен терминалу.

Сигнал о происшествии поступил около 08:30 (05:30 мск). На месте работали оперативники.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере)», — отметили в ведомстве.

Фото: «Известия»