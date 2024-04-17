В Мытищах задержали расчленителя

Он указал место захоронения останков жертвы.

В Мытищах задержали расчленителя. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

26 февраля в полицию обратился мужчина. Он заявил, что его сын уже три дня не выходит на связь, не ходит на работу, в квартире никого нет. Оперативники выяснили, что в последний раз мужчину видели на двух станциях МЦД. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

16 апреля был задержан 47-летний подозреваемый житель подмосковных Мытищ.

«Злоумышленник указал местонахождение расчлененных останков своей жертвы. Они находились в лесу около деревни Снятинка Сергиево-Посадского района», — рассказал каналу источник в правоохранительных органах.

О мотивах убийства задержанный не сообщил.