В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили 191 украинский беспилотник и 6 оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщается в ежедневной сводке ведомства.
Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 995 человек.
ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ, в том числе оперативно-тактической группы «Донецк».
На купянском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на донецком и южно-донецком улучшено положение по переднему краю, на авдеевском — тактическое положение.
Российские средства ПВО за сутки сбили 191 украинский беспилотник и 6 оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США.