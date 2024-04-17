В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили 191 украинский беспилотник и 6 оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщается в ежедневной сводке ведомства.

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 995 человек.

ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ, в том числе оперативно-тактической группы «Донецк».

На купянском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на донецком и южно-донецком улучшено положение по переднему краю, на авдеевском — тактическое положение.

Российские средства ПВО за сутки сбили 191 украинский беспилотник и 6 оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США.