В Михайлове 36-летний мужчина украл инструмент из магазина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине может грозить до 2 лет колонии.

В Михайлове 36-летний мужчина украл инструмент из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 36-летний михайловец зашел в магазин, чтобы присмотреть себе необходимый инструмент. У выхода из торгового зала он заметил домкрат, который был выставлен далеко от прилавка. Мужчина решил, что продавец может не заметить пропажи и забрал инструмент с собой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине может грозить до 2 лет колонии.