В мессенджере WhatsApp* появятся фильтры для чатов

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.

В мессенджере WhatsApp* появятся фильтры для чатов. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

«Находить нужные сообщения в мессенджере стало быстрее и проще. Многим знакома ситуация, когда нужно быстро найти определенное сообщение. Чтобы вам не приходилось тратить время на поиски, мы запускаем новую функцию — фильтры для чатов», — отмечается в публикации.

Уточняется, что в мессенджере появятся три фильтра над списком чатов — «Все», «Непрочитанное», «Группы». Первый — это все сообщения в программе. Второй показывает пропущенные сообщения и переписки, в которых, возможно, ждут ответа. Третий предполагает, что групповые чаты будут находиться в одном разделе.

Фильтры уже начали внедрять.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.