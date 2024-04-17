В мэрии Рязани сообщили об изменении движения транспорта из-за обрыва сети
Ремонт должны завершить в течение часа.
В мэрии Рязани сообщили редакции РЗН. Инфо об изменении движения транспорта из-за обрыва сети.
Отмечается, что троллейбусы № 1 следуют до улицы Крупской и обратно по маршруту. Но на линии работают несколько транспортных средств, которые перешли на автономный ход.
Работы по восстановлению сети осложняет дождь, на месте устраняют аварию две бригады.
Ремонт должны завершить в течение часа.
Напомним, ранее рязанцы сообщили об обрыве троллейбусных проводов на Московском шоссе.