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В мэрии Рязани сообщили об изменении движения транспорта из-за обрыва сети
Ремонт должны завершить в течение часа.

В мэрии Рязани сообщили редакции РЗН. Инфо об изменении движения транспорта из-за обрыва сети.

Отмечается, что троллейбусы № 1 следуют до улицы Крупской и обратно по маршруту. Но на линии работают несколько транспортных средств, которые перешли на автономный ход.

Работы по восстановлению сети осложняет дождь, на месте устраняют аварию две бригады.

Ремонт должны завершить в течение часа.

Напомним, ранее рязанцы сообщили об обрыве троллейбусных проводов на Московском шоссе.