В Ленинградской области мужчина полтора года прятал труп женщины на дне колодца
В Ленинградской области мужчина прятал труп женщины на дне колодца. Об этом сообщил портал 78.ru.
Жительница Сертолово вышла из дома полтора года назад и не вернулась. Главным подозреваемым в ее исчезновении назвали 53-летнего знакомого.
Мужчину задержали. Он признался, что между ним и его подругой случился конфликт. Он избил ее в состоянии аффекта, от полученных травм женщина умерла. Для скрытия преступления он завернул тело в простыню и сбросил в заброшенный колодец на соседнем участке.
Возбуждено уголовное дело.