В Ленинградской области мужчина полтора года прятал труп женщины на дне колодца

В Ленинградской области мужчина прятал труп женщины на дне колодца. Об этом сообщил портал 78.ru.

Жительница Сертолово вышла из дома полтора года назад и не вернулась. Главным подозреваемым в ее исчезновении назвали 53-летнего знакомого.

Мужчину задержали. Он признался, что между ним и его подругой случился конфликт. Он избил ее в состоянии аффекта, от полученных травм женщина умерла. Для скрытия преступления он завернул тело в простыню и сбросил в заброшенный колодец на соседнем участке.

Возбуждено уголовное дело.