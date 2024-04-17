В Иркутской области два пассажира аэролодки утонули в Байкале

В Иркутской области два пассажира аэролодки утонули в Байкале после того, как плавсредство перевернулось. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на МЧС России.

Инцидент произошел около поселка Большое Голоустное.

В ведомстве уточнили, что на борту находились шесть человек. «Четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое остались внутри судна и утонули», — указали в публикации.

В спасении пассажиров принимали участие три специалиста Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, подытожили в ведомстве.