В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб один человек

В Херсонской области при обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Обстрелы гражданских объектов Каховки со стороны киевских боевиков привели к гибели одного человека», — написал он в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что четверо раненых местных жителей находятся в больнице.

Также в результате обстрела поврежден газопровод в Новой Каховке. В связи с этим без газа остались 22 абонента.