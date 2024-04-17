В Госдуму внесут законопроект о регулировании риелторской деятельности

Документ включит в себя стандарты работы риелторов, систему контроля и ответственности.

В Госдуму внесут законопроект о регулировании риелторской деятельности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, документ включит в себя стандарты работы риелторов, систему контроля и ответственности.

«Специалист рынка недвижимости» — это серьезная, ответственная и нужная людям профессия. Но любая профессия должна иметь свои требования к квалификации, стандарты деятельности, правила и ограничения", — заявил один из планетариев.

Отмечается, что законопроект внесут на рассмотрение Госдумы уже в этом году.