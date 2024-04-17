В Дагестане «УАЗик» с детьми скатился в обрыв, погиб ребенок
В Дагестане «УАЗик» с детьми скатился в обрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным канала, трое дошкольников в селе Хутрах играли в салоне машины. Кто-то из них задел ручник, внедорожник покатился по камням вниз и въехал в постройку.
Отмечается, что отец одного из мальчиков в этот момент находился в доме.
Его шестилетний сын получил перелом руки. Девочка-ровесница погибла на месте, а ее пятилетнего брата санавиацией доставили в районную больницу.
Возбуждено уголовное дело.