Специалисты назвали май невыгодным месяцем для отпуска

Праздничные выходные не будут оплачены.

Специалисты назвали май невыгодным месяцем для отпуска. Об этом написали « Известия » со ссылкой на специалиста сервиса «Работа.ру» Юлию Санину.

По ее словам, выгоднее всего брать отпуск в период, когда меньше всего праздничных дней. При совпадении периода отдыха и майских выходных только 1 и 9 число не будут учитываться и продлят «каникулы» на два дня. Всего в последнем весеннем месяце россиян ждут 11 выходных и 20 рабочих. Оплата в праздничные дни зависит от графика сотрудника.

«Работодатель не оплатит майские выходные работникам, которые взяли отпуск на эти дни или находятся в декрете. Те сотрудники, которые не привлекались к работе в эти выходные, получат обычную зарплату исходя из количества рабочих дней. А работники, которым пришлось выйти на работу в майские праздники, получат специальную доплату. Ведь работодатель обязан оплатить работу сотрудника в нерабочий праздничный день и предоставить дополнительный выходной или выплатить за него двойную зарплату», — рассказала Санина.

Она также напомнила, что размер выплаты зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце. Отпускные начисляют за календарные дни, которые умножают на среднедневной заработок. Поэтому при пятидневной рабочей неделе самыми выгодными месяцами для отпуска являются июль, август и октябрь.