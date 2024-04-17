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Специалисты назвали май невыгодным месяцем для отпуска
Праздничные выходные не будут оплачены.

Специалисты назвали май невыгодным месяцем для отпуска. Об этом написали «Известия» со ссылкой на специалиста сервиса «Работа.ру» Юлию Санину.

По ее словам, выгоднее всего брать отпуск в период, когда меньше всего праздничных дней. При совпадении периода отдыха и майских выходных только 1 и 9 число не будут учитываться и продлят «каникулы» на два дня. Всего в последнем весеннем месяце россиян ждут 11 выходных и 20 рабочих. Оплата в праздничные дни зависит от графика сотрудника.

«Работодатель не оплатит майские выходные работникам, которые взяли отпуск на эти дни или находятся в декрете. Те сотрудники, которые не привлекались к работе в эти выходные, получат обычную зарплату исходя из количества рабочих дней. А работники, которым пришлось выйти на работу в майские праздники, получат специальную доплату. Ведь работодатель обязан оплатить работу сотрудника в нерабочий праздничный день и предоставить дополнительный выходной или выплатить за него двойную зарплату», — рассказала Санина.

Она также напомнила, что размер выплаты зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце. Отпускные начисляют за календарные дни, которые умножают на среднедневной заработок. Поэтому при пятидневной рабочей неделе самыми выгодными месяцами для отпуска являются июль, август и октябрь.