Совет Федерации назначил Ирину Подносову главой Верховного суда РФ
Об этом стало известно в среду, 17 апреля.
Совет Федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ. Об этом сообщило ТАСС.
Предыдущий глава органа Вячеслав Лебедев умер 23 февраля. Участников объявленного конкурса на должность руководителя стала Ирина Подносова. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Подносову на должность.
Ранее она была зампредом Верховного суда — председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации.