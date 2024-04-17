Сальдо: украинцы не хотят умирать за шайку Зеленского

«Все популярнее становятся „ухылянты“ (уклонисты — ред.)», — написал политик.

На Украине возникли большие трудности с пополнением армии, поэтому и был принят закон об ужесточении мобилизации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Все популярнее становятся „ухылянты“ (уклонисты — ред.)», — написал политик.

По словам Сальдо, украинцы больше не хотят умирать за «шайку Зеленского и его западных хозяев».