Сальдо: украинцы не хотят умирать за шайку Зеленского
«Все популярнее становятся „ухылянты“ (уклонисты — ред.)», — написал политик.
На Украине возникли большие трудности с пополнением армии, поэтому и был принят закон об ужесточении мобилизации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«Все популярнее становятся „ухылянты“ (уклонисты — ред.)», — написал политик.
По словам Сальдо, украинцы больше не хотят умирать за «шайку Зеленского и его западных хозяев».