Рязанские полицейские задержали рецидивиста с наркотиками
Возбуждено уголовное дело.
Рязанские полицейские задержали рецидивиста с наркотиками. Об этом в среду, 17 апреля, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Оперативники узнали, что 46-летний житель города Новомичуринска Пронского района хранит при себе растительные наркотики. Правоохранители остановили мужчину в подъезде. При личном досмотре у него обнаружили сверток с 21,56 грамма марихуаны. Злоумышленника задержали.
Ранее он уже был осужден за подобные преступления.
По предварительной информации, новомичуринец обнаружил в Пронском районе заросли дикорастущей конопли, собрал растения и приготовил из них наркотик.
Возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.