Рязанские полицейские задержали рецидивиста с наркотиками

Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские задержали рецидивиста с наркотиками. Об этом в среду, 17 апреля, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Оперативники узнали, что 46-летний житель города Новомичуринска Пронского района хранит при себе растительные наркотики. Правоохранители остановили мужчину в подъезде. При личном досмотре у него обнаружили сверток с 21,56 грамма марихуаны. Злоумышленника задержали.

Ранее он уже был осужден за подобные преступления.

По предварительной информации, новомичуринец обнаружил в Пронском районе заросли дикорастущей конопли, собрал растения и приготовил из них наркотик.

Возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.