Рязанская полиция проверила реализацию алкоголя в заведениях

На нарушителей составили протоколы.

Рязанская полиция проверила реализацию алкоголя в заведениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Оперативники выявили, что в областном центре в торговом павильоне на Касимовском шоссе продают спиртное без лицензии. Была изъята вся продукция — 9 литров. На нарушителя составлен административный протокол.

Также в кафе на улице Вокзальной зафиксированы нарушения реализации алкогольной продукции. Конфискованы 11 литров спиртного.

По фактам нарушений возбуждены административные дела по ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи алкогольной продукции) и — по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ (Оборот алкогольной продукции без получения соответствующей на эту деятельность лицензии). Для должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Отмечается, что рейды продолжатся.