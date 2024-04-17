Рязанская гордума планирует ликвидировать два муниципальных предприятия

Окончательное решение будет принято на заседании 25 апреля.

В среду, 17 апреля, на комитете по экономразвитию в гордуме депутаты обсудили ликвидацию двух муниципальных предприятий «МКЦ» и «КВЦ».

ИО начальника управления Дмитрий Наумов сообщил, что МП «МКЦ» является убыточным. Проверка КСП подтвердила, что преобразование предприятия в АО нецелесообразно, с чем принято решение о ликвидации предприятия.

«Имущество предприятия передается в МП „Комплекс“, эвакуаторы — в МП „Техобеспечение“, здания — в казну Рязани. Работа эвакуаторов будет продолжена „Техобеспечением“», — подчеркнул Наумов.

Глава мунобразования Татьяна Памфилова добавила, что неоднократно заслушивали отчеты и приходили к тому, чтобы закрыть это предприятие, поскольку оно считалось неэффективным и нежизнеспособным.

Также замначальника управления энергетики и ЖКХ Эдуард Алтунин предложил ликвидировать МП «КВЦ» из-за его убыточности. Предприятие сейчас находится в процессе передачи своих функций в ООО «РГМЭК», которое и будет полностью обрабатывать платежи населения. Кроме того, Алтунин добавил, что сотрудники «КВЦ» уже уволены.

Окончательное решение будет принято на заседании гордумы 25 апреля.