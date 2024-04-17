Рязанцы увидели в небе лунное гало

Природное явление чаще встречается зимой.

Рязанцы увидели в небе лунное гало. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил ИД «Пресса» .

Снимки природного явления смогла сделать жительница Шацка в ночь с 16 на 17 апреля.

Лунное гало — необычное атмосферное событие, представляющее собой ореол вокруг луны.

«Мы с друзьями решили испечь картошку в костре. Вдруг муж поднял глаза к небу и увидел лунное гало. Первая мысль: „А вообще так бывает?“ Потом узнали, что такое явление вызвано дисперсией света в кристаллах льда, которые находятся в атмосфере. Солнечные лучи проходят через них, преломляются и образуется вот такой ореол. Выглядит завораживающе!», — написала автор снимка.